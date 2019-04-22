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Порошенко победил Зеленского за границей

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКрымчане позвали Зеленского в гости
Политик получил неожиданную поддержку

Действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует на выборах главы государства в зарубежном избирательном округе.

Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины, после обработки 99% протоколов выяснилось, что за Петра Алексеевича проголосовали 54,44% заграничных избирателей. Владимир Зеленский получил лишь 44,06%. В то же время, по последним данным ЦИК, на Украине Зеленский набрал 73,% голосов, а Порошенко – всего лишь 24,5%. В данный момент уже обработан 91,5% избирательных протоколов.

Второй тур выборов состоялся на Украине в воскресенье, 21 апреля. МВД и ЦИК Украины уже заявили, что массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, зафиксировано не было. Ранее СМИ сообщили, что Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США.

Валентина МАЙОРОВА
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