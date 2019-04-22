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Крымчане позвали Зеленского в гости

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Новоиспеченного политика ждут на полуострове

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что побеждающий на выборах президента Владимир Зеленский, может приехать в российский Крым.

По мнению Гемпеля, политик должен своими глазами увидеть, как изменилась жизнь жителей полуострова за последние года.

"Мы надеемся, что у Владимира Зеленского хватит мужества осознать очевидные вещи, понять и признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад в пользу своей исторической родины России. Российский Крым открыт для всех, кто хочет приехать сюда с миром и посмотреть, какими небывалыми темпами развивается регион",

цитирует его РИА "Новости".

Новоиспеченный политик пока никак не отреагировал на это интересное предложение.

После обработки 85,78% протоколов Зеленский уверенно опережает Порошенко. За действующего президента свой голос отдали лишь 24,46% украинцев, а за его соперника 73,2%.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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