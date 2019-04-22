Жители Незалежной предпочли Зеленскому другого политика

Популярный шоумен сумел победить политических тяжеловесов, поскольку голосование на выборах главы государства было протестным. Но вообще президентский пост на Украине вполне мог бы занять белорусский лидер, если бы у него была возможность поучаствовать в выборах – именно ему симпатизирует большинство украинцев. Эксперты связывают это с желанием жителей страны наладить связи с Россией.



Согласно данным опроса, проведенного аналитическим центром "Новая Европа", среди всех мировых лидеров, которых бы украинцы хотели видеть своим президентом, самым популярным оказался Александр Лукашенко. В симпатиях к нему признались свыше 13% украинцев. Канцлер Германии Ангела Меркель уступила ему в полтора раза, президент США Дональд Трамп – втрое, передает "Свободная пресса".

В украинском обществе высок запрос на перемены. Привлекательным образцом для жителей страны, как оказалось, служит соседняя Белоруссия. Им нравится чистота и порядок в стране, а также манера управления Батьки: он яростно борется с коррупцией и устраивает разносы нерадивым чиновникам.

Наблюдатели считают, что в симпатиях большинства украинцев к Лукашенко проявляется их желание наладить отношения с Россией.

"Не столько популярен сам Лукашенко, сколько требуется лидер, который внятно говорит о государственных интересах. Президент Белоруссии постоянно говорит о необходимости евразийской интеграции, что находит отклик у людей. К тому же на Украине сложился образ Белоруссии как государства, которое социально ориентировано, где нет олигархов. Украинцы сохранили запрос на евразийскую интеграцию, социальную справедливость и образ руководителя советского типа",

– уверен политолог Владимир Рогов.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько видит секрет популярности Лукашенко у украинцев в его умении сидеть одновременно на двух стульях – "западном" и "восточном". Он напомнил, что "белорусское экономическое чудо" держится главным образом на помощи нашей страны, российских кредитах и субсидиях, "чего на Украине не осознают, хотя стоило бы, так как Украина от разрыва экономических связей с РФ теряет ежегодно до $20 миллиардов".

По мнению Безпалько, лавированием между Западом и Россией не может продолжаться бесконечно. "Многие украинские националисты хвалят Лукашенко за то, что он и с Европой налаживает отношения, и помощь от Москвы получает. Только проблема в том, что рано или поздно такая белорусская политика все равно закончится. Просто на Украине все произошло очень быстро, после евромайдана отношения с Россией стали разрушаться с космической скоростью. В Белоруссии процесс идет более гладко, продолжаются разговоры о евразийской интеграции, при этом там отказываются закупать крымские товары. Скоро вопрос о политике Минска встанет ребром", – предупредил эксперт.