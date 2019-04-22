"Агрессивно против": жена Зеленского отказалась быть супругой президента

Возлюбленная политика сделала неожиданное признание

Вместе с новым президентом Украина обрела и новую первую леди – Елену Зеленскую. Удивительно, но возлюбленная новоиспеченного главы страны была против его идеи стать у руля государства.

Елена работала в студии своего мужа "95 квартал" в качестве автора текстов и не очень хотела перемен, так как привыкла к такой жизни, в которой царила гармония. Но когда однажды Владимир заявил о своих планах стать президентом Украины, Елена высказалась категорично.

"Я была агрессивно против начала этого проекта, потому что это очень тяжелый проект. Даже это не проект, а направление в жизни",

- призналась Елена Зеленская в интервью ICTV.

Позже она все-таки поддержала мужа несмотря на то, что понимала: ее налаженная жизнь изменится. В конце концов, Владимира она полюбила именно за то, что с ним не соскучишься. Как показало время – не зря. По данным экзитполов, Зеленский разгромил Петра Порошенко, набрав более 70% голосов. Еще когда во время пресс-конференции в штабе Зеленского были показаны первые результаты, Елена бросилась на руки Владимиру и расцеловала его. Чуть позже, когда муж отвечал на вопросы журналистов, его возлюбленная светилась от счастья.

Впрочем, без ложки дегтя в бочке меда не обошлось. Как известно, оппоненты Зеленского считают его чуть ли не ставленником Кремля, поэтому на этой почве у них возникли сомнения и в Елене. После дебатов с Порошенко во втором туре выборов Елена неожиданно попала в скандально известную базу "Миротворец", в котором публикуются личные данные "врагов Украины". Причиной внесения ее имени в черный список стало то, что она якобы являлась "информатором боевиков незаконных вооруженных формирований", напоминает "Царьград". Правда уже спустя сутки ее имя исчезло из базы.

Сейчас всех интересует, чем займется супруга Зеленского в статусе первой леди. Как предполагает "Пятый канал", она может стать спичрайтером мужа – писать ему речи для публичных выступлений.