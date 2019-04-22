Киев и Москва не смогут подружиться при новом президенте Украины

Отношения Украины и России после победы Владимира Зеленского на президентских выборах в какой-то степени изменятся. Однако эти перемены не будут радикальными: новый глава государства станет заложником сложившейся в Незалежной политической ситуации, и ему придется играть по старым правилам.



По мнению обозревателей, политическую атмосферу на Украине даже при новом президенте продолжит определять старая бюрократия. Идеальным решением для Зеленского стал бы роспуск парламента, внеочередные выборы и формирование нового правительства. Но пока неизвестно, отважится ли он на такой шаг, отмечает "Лайф.ру".

Зеленскому придется очень непросто при решении накопившихся экономических проблем, поскольку ресурсы страны исчерпаны. Другой важной проблемой станут неподконтрольные территории. Любой, кто оказывается в кресле президента Украины в результате демократических выборов, вынужден озвучивать старые лозунги о том, что Россия – агрессор, а Крым и Донбасс – исконно украинские территории.

Источники в штабе будущего главы государства уже заявили журналистам, что Зеленский собирается налаживать контакты с Россией. Это выгодно Украине, в первую очередь, с экономической точки зрения. В то же время ему придется действовать осторожно, чтобы не настроить против себя националистически настроенную элиту и избирателей, которые моментально обвинят его в "пособничестве врагу".

В Москве надеются на то, что отношения двух стран изменятся к лучшему, но не питают особых иллюзий по поводу того, что новый президент Украины в два счета станет лучшим другом России.

"У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу",

– написал у себя в соцсетях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

При этом, по его словам, "шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть". Для этого необходимы здравомыслие, честность и "прагматичный и ответственный подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии, включая прежде всего ситуацию на востоке страны", добавил глава правительства.

Со своей стороны штаб Владимира Зеленского обещает украинцам и зарубежным партнерам, что новый президент станет самостоятельной политической величиной. У новоизбранного главы государства нет президентского опыта, которым могут похвастаться политики, но у него также нет опыта в "построении коррупционных схем, у него нет опыта в развитии политического "договорняка", цитирует РИА ФАН слова представителя штаба выигравшего кандидата Дмитрия Разумкова. Поэтому Зеленский будет сильным главой государства.

Второй выборов президента Украины состоялся накануне. В нем победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. По предварительным итогам, он набрал более 73% голосов. За его противника, действующего президента Петра Порошенко, проголосовали 24% украинцев.