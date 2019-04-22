Американский лидер не хотел звонить новому президенту Украины

Лидеры самых разных стран сегодня звонят Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с победой на украинских выборах, но не все делают это по своей воле. Так, глава США Дональд Трамп был вынужден сделать звонок в Киев под нажимом конгресса, заявил глава Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов.

Про Трампа давно ходят упорные слухи, что ему Украина уже осточертела, и в ее дела он совершенно не хочет вникать. По мнению Самуйлова, главу Белого дома заставили набрать номер Зеленского под давлением Госдепартамента, Пентагона и конгресса.

"Он в этом плане человек не свободный. Этот звонок – своего рода политический поклон его политическим противникам, в первую очередь демократам, чтобы его не критиковали",

– сказал эксперт в эфире НСН.

Разговор Трампа и Зеленского получился весьма доброжелательным, но и, по большому счету, формальным. Американский лидер назвал прошедшие выборы "важным моментом в истории Украины" и добавил, что смена власти произошла абсолютно демократично и легитимно. Теперь уже своему коллеге Трамп пожелал успеха в деле и заявил к совместной работе в улучшении жизни украинцев, пишет РИА ФАН.

По итогам подсчета большинства избирательных бюллетеней Зеленский набрал более 73% голосов, то есть втрое больше, чем у Петра Порошенко, напоминает "Комсомольская правда".