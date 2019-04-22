Новая украинская власть не приняла поздравлений беглого политика

Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского на президентских выборах Украины и заявил, что новому главе Незалежной предстоит первым делом остановить "братоубийственную войну" в Донбассе, которую развязал Петр Порошенко. Поздравление Януковича опубликовал в Facebook пресс-секретарь сына бывшего главы Украины – Александра Януковича – Юрий Кирасир.

По словам Януковича, Зеленскому выпало руководить страной в очень тяжелый период истории. Украинское общество "расколото и радикализировано как никогда ранее", а в так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны гибнет большое количество соотечественников.

"Сейчас перед Вами стоят нелегкие задачи. Главные – принести нашей стране мир, объединить и примирить украинский народ. Восстановить законность и справедливость. Улучшить благосостояние украинцев. Заменить страх и уныние в душах людей на надежду и веру в лучшее, нести людям, то что объединяет, а не разделяет",

– говорится в поздравлении.

Ответственность за эту ужасную ситуацию, по мнению Януковича, несет предшественник Зеленского Петр Порошенко, который проводил "политику ненависти". Впрочем, итоги голосования на выборах стали для него справедливым приговором.

Однако переживания Януковича по поводу войны в Донбассе оставили Зеленского равнодушным. В его штабе заявили, что "обойдутся" без поздравлений беглого экс-президента.

"На протяжении всей кампании команда Зеленского получала так называемую "поддержку" от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников. Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений",

– цитирует "Интерфакс" представителя штаба Зе Дмитрия Разумкова.

Стоит напомнить, что в качестве своей первой задачи на посту президента Зеленский называл прекращение боевых действий на юго-востоке Украины, возвращение украинских моряков, оказавшихся в российской тюрьме после инцидента в Керченском проливе.