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Меркель указала Зеленскому на долги Порошенко перед Западом

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Новому президенту Украины вежливо напомнили о невыполненных обещаниях его предшественника

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила Владимиру Зеленскому о необходимости сделать то, что должен был сделать Петр Порошенко, давая обещания своим зарубежным партнерам.

Об этом говорится в поздравительной телеграмме Меркель.

"Стабилизация Украины и мирное урегулирование конфликта [в Донбассе] так же важны для меня, как и осуществление централизованных судебных реформ, децентрализация и борьба с коррупцией",

– подчеркнула Меркель.

При этом она обещала "активно помогать" Зеленскому в развитии Украины и сохранении ее суверенитета. К слову, ровно те же задачи, перечисленные в телеграмме Меркель, стояли перед Петром Порошенко. Однако за пять лет его управления страной переговоры о прекращении войны в Донбассе в формате Нормандской четверки безнадежно зашли в тупик. Государство еще сильнее погрязло в коррупции, к которой он оказался причастен непосредственно, а судебная реформа, несмотря на локальные успехи, стала фактически частью этой коррупционной системы. 

Также канцлер пригласила нового главу Незалежной в Германию, хотя еще совсем недавно, накануне второго тура выборов на Украине, Меркель встречалась с Петром Порошенко, отмечает телеканал "Царьград".

"Я была бы рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине. Желаю вам удачи и успехов в решении стоящих перед вами задач", – такими словами заканчивается поздравление от Меркель.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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