Коррупция на Украине оказалась страшнее войны

Европейские инвесторы боятся вкладываться в Незалежную

Повальная коррумпированность на Украине отпугивает французских бизнесменов гораздо больше, чем военные действия в стране. Об этом заявила председатель группы дружбы с Незалежной в нижней палате парламента Франции Валерия Фор-Мунтян, пишет "Европейская правда" во вторник, 10 апреля.



"Еще раз подчеркну: на Украине французского инвестора пугает коррупция, а не война. И на все объяснения о потенциале Украины я слышу ответ: "Коррупция". Поэтому если вы справитесь с коррупцией, то, несмотря на войну, бизнес сюда придет без проблем", – уверена гражданка Пятой республики.

По ее словам, проблема украинского мздоимства заключается не только во взятках.

"Коррупция – это также и рейдерство, это риск потерять свой бизнес. Ведь рейдерство – это результат коррупции в судебной системе", – отметила Фор-Мунтян.

При этом она подчеркнула, что уже сейчас в стране работают 160 французских предприятий, однако то, с чем они вынуждены сталкиваться, невообразимо.

"Я разговаривала с молодыми людьми, которые инвестировали в сельское хозяйство, и они спокойно рассказывают: "Вот, у меня украли 10 гектаров. Но я нанял ребят. Они встали вокруг поля с автоматами, и мы смогли собрать урожай..." Понимаете, они говорят об этом буднично!" – сокрушается француженка.

Она считает, что на Украине не работает судебная система.

В конце марта посол Франции в Киеве Изабель Дюмон уже жаловалась на то, что французские компании сталкиваются в Незалежной со взяточничеством, "очень озабочены этим, рассказывают и посольству, и бизнес-омбудсмену". "Это проблема, с которой мы вынуждены сталкиваться ежедневно, совместно, кстати, с представителями украинской власти", – цитировал Дюмон телеканал "ТСН".

Посол заявила, что компании из Франции становились жертвами рейдерских атак. Дипломат указала, когда в судебном разбирательстве "судья принимает сторону этих рейдеров, вы понимаете последствия в плане доверия со стороны иностранных инвесторов к Украине".

Также сегодня Киеву напомнили о долгах.

Ведущий экономист Всемирного банка, руководитель программ ВБ в Белоруссии, Молдавии и на Украине Фарук Кхан сообщил, что в 2018 и 2019 гг. для погашения дефицита бюджета и выполнения долговых обязательств украинским властям необходимо привлечь $18 миллиардов. По его подсчетам, около $8 млрд могут быть профинансированы из внешних источников, а остальные – на внутреннем рынке, пишет агентство "Укринформ".

А чтобы эти деньги получить извне, Киеву по-прежнему нужно "добить" крайне непопулярные в стране реформы.