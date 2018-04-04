На Западе лопнуло терпение по поводу преобразований Незалежной

Реформы в постмайданной Украине застопорились, поэтому получение новых денежных вливаний от Международного валютного фонда можно не ждать. К такому выводу пришел член совета Национального банка страны Тимофей Милованов, о чем он написал в своем Facebook в среду, 4 апреля.

"Реформы фактически остановились, транши МВФ маловероятны, олигархи восстановили власть, бизнес рейдерят, коррупция сменила лицо, но не исчезла. В условиях большей прозрачности недовольство общества становится больше чем даже в 2013-2014 годах", – сообщил представитель Нацбанка.

Милованов предложил подумать "дальше своего носа, о том что произойдет в 2019 году". По его мнению, все партии в Верховной раде сейчас "являются неуправляемыми, а их лидеры имеют большой антирейтинг".

В стране, считает он, есть огромный запрос на новые прогрессивные силы, однако таковых и нет, а у единичных личностей или групп слишком больше эго для объединения. Посему, Милованов предвещает в Незалежной бурю.

Киев ожидал получить пятый транш помощи от МВФ к концу 2017 года, но он заморожен из-за невыполнения ряда условий. Украина рассчитывает, что получит деньги в 2018-ом. Так, глава украинского кабмина Владимир Гройсман говорил, что есть вероятность поступления транша в первом полугодии, пишет РИА "Новости".

Одним из малоприятных для нынешних властей требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом является повышение цен на газ для населения. Сам Гройсман заявлял, что в текущем отопительном сезоне цены на газ для жителей страны расти не будут. Однако правительство готовит новую формулу цены на голубое топливо для населения, которая может быть утверждена со следующего отопительного сезона.

Ранее сегодня министр внутренних дел Незалежной Арсен Аваков в интервью изданию Лига.net предупредил, что если руководство страны прислушается к требованиям фонда и повысит цены на газ, "народ поднимется и сметет власть".



Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине $17,5 млрд. В марте 2015 Киев получил первый транш в $5 млрд, в августе того же года – второй транш на $1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах Украине было переведено по одному траншу в $1 млрд каждый.