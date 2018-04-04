Газовая принцесса Незалежной пошла по стопам Саркози

Национальное антикоррупционное бюро Украины приступило к проверке информации, что бывший премьер-министр страны, а ныне лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко могла получить €4 млн на избирательную кампанию в 2010 году от экс-главы Ливии Муаммара Каддафи. Об этом сообщил в среду, 4 апреля, на странице в Facebook депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

"НАБУ начало проверку по информации о финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко в 2010 году ливийским диктатором Муаммаром Каддафи", – написал он.

Арьев разместил под постом фото ответа антикоррупционного бюро на его депутатский запрос, в котором говорится, что детективы НАБУ приступили к информационно-аналитическому исследованию, в ходе которого запросили дополнительную информацию по вопросу проверки.

"Вопрос только, будут ли соответствующие запросы направлены в правоохранительные органы Ливии для получения информации от живых членов семьи Каддафи?", – вполне резонно отметил Арьев.

В феврале арабское издание Asharq Al Awsat, штаб-квартира которого находится в Лондоне, опубликовало информацию о том, что Каддафи финансировал избирательные кампании политиков по всему миру. В частности, около€50 млн якобы получил бывший президент Франции Николя Саркози, около $5 млн – американские политики, €4 млн – Тимошенко.

Пресс-секретарь Юлии Владимировны Марина Сорока тогда же в комментарии "Радио Свобода" опровергла данное сообщение: "Эта информация не соответствует действительности, это все неправда".

В настоящее время Саркози помещен под стражу в рамках разбирательств по делу о возможном финансировании его президентской кампании 2007 года из Ливии.