Лидер партии "Батьковщина" наняла Бари Беннетта для представления ее интересов

Похоже, леди Ю вынашивает далеко идущие планы. Недаром и платить американцу бывшая премьер будет довольно щедро, учитывая финансовое положение на Украине, – $65 тыс. ежемесячно.

В департамент юстиции США уже подан контракт, по которому Бари Беннетт за год получит от Юлии Тимошенко 720 тыс., сообщает Bloomberg.

Сам же экс-помощник президента США в одном из интервью назвал лидера "Батькивщины" реформатором, которого поддерживает Запад. Его компания "помогает ей организовывать поездки в Соединенные Штаты для встречи с правительственными лидерами и так далее" и представляет Тимошенко как отдельную личность. Если она снова будет работать на государственной должности, его компания укажет партию "Батькивщина" как клиента.

В начале февраля больше 40 депутатов Верховной рады не пришли на заседание, отправившись на молитвенный завтрак с американским президентом. В их числе была и Юлия Владимировна.

В 2010 г. Юлия Тимошенко была главным конкурентом Виктора Януковича в борьбе за пост президента Незалежной. А в 2011-м ее посадили в тюрьму на восемь лет "за сдачу экономических интересов Украины в пользу РФ", а проще – за коррупцию.

Бари Беннетт в 2016 г. был старшим советником президентской кампании Дональда Трампа.