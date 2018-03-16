Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Тимошенко купила помощника Трампа

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
продолжениеПорошенко пригрозили народным восстанием
Лидер партии "Батьковщина" наняла Бари Беннетта для представления ее интересов

Похоже, леди Ю вынашивает далеко идущие планы. Недаром и платить американцу бывшая премьер будет довольно щедро, учитывая финансовое положение на Украине, – $65 тыс. ежемесячно.

В департамент юстиции США уже подан контракт, по которому Бари Беннетт за год получит от Юлии Тимошенко 720 тыс., сообщает Bloomberg.

По теме

Сам же экс-помощник президента США в одном из интервью назвал лидера "Батькивщины" реформатором, которого поддерживает Запад. Его компания "помогает ей организовывать поездки в Соединенные Штаты для встречи с правительственными лидерами и так далее" и представляет Тимошенко как отдельную личность. Если она снова будет работать на государственной должности, его компания укажет партию "Батькивщина" как клиента.

В начале февраля больше 40 депутатов Верховной рады не пришли на заседание, отправившись на молитвенный завтрак с американским президентом. В их числе была и Юлия Владимировна.

В 2010 г. Юлия Тимошенко была главным конкурентом Виктора Януковича в борьбе за пост президента Незалежной. А в 2011-м ее посадили в тюрьму на восемь лет "за сдачу экономических интересов Украины в пользу РФ", а проще – за коррупцию.

Бари Беннетт в 2016 г. был старшим советником президентской кампании Дональда Трампа.

Фоторепортаж
Сторонники Тимошенко помяли милицию
AP &copy; AP &copy; AP &copy;
AP &copy; AP &copy; AP &copy; AP &copy; +
Василиса МОРОЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Стукачом WADA заинтересовался Интерпол

Москва намерена добиться задержания информатора

Умер известный российский режиссер

Не стало Александра Павловского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей