Правительство Незалежной все больше не устраивает жителей страны

Лидер экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа", запрещенной на территории России, Ленур Ислямов пригрозил Киеву массовыми протестами татар, если власти Украины не сделают Крым "крымско-татарской национально-территориальной автономией". Об этом он заявил в интервью журналисту Роману Скрыпину.

Депутат Мустафа Джемилев, один из организаторов продовольственной и энергетической блокады полуострова, ранее вносил в Раду законопроект о признании "органов национального самоуправления" и "переформатировании" Крыма в "национально-территориальную автономию". Однако власти пока не приняли никакого решения по этому вопросу.

Ленур Ислямов считает это "очень большой ошибкой" Порошенко.

"Считайте, что весь народ ждет сейчас. До 18 мая мы ждем, и, поверьте, ни Чубаров, ни Джемилев уже не удержат народ от многих высказываний и от многих вещей, потому что народ как пружина, он держится достойно", – цитирует его РИА "Новости".

Исламов пообещал, что если Порошенко не примет соответствующий закон, то в центре Киева вновь развернется палаточный городок с митингующими.

"Меджлис крымскотатарского народа" – организация, запрещенная в России по решению Верховного суда Крыма. Лидеры группировки – Ленур Ислямов, Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров – были инициаторами продовольственной и энергетической блокады полуострова.