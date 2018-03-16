Киев рвет экономические связи

Старые договоренности политикам Незалежной не нужны, новых – просто нет

Украина полностью отказывается от экономического сотрудничества с Россией. Об этом заявил премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман в пятницу, 16 марта.

"Готовим решение правительства о расторжении программы экономического сотрудничества, подписанной в 2011 году", – сообщил он в эфире телеканала "112 Украина", указав, что документ будет рассмотрен уже на ближайшем заседании кабмина.

Гройсман пояснил, что его цель – привести Украину на Запад. Поэтому связи с прошлым, в том числе экономические, нужно срочно и безжалостно рвать.

"Наша политика заключается в том, чтобы максимально развивать собственную экономику. Будем ограничивать и ликвидировать сотрудничество с государством-агрессором", – заявил премьер, еще раз подчеркнув, что Киев активно старается наладить отношения с Западом и влиться в его экономику.

"Трудно, сложно, но мы переориентируемся на страны ЕС и другие страны. Это будет наше преимущество", – сказал Гройсман.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о выходе Украины из СНГ и разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Москвой, напоминает РИА ФАН. Как отмечают эксперты, для Незалежной это будет означать потерю многих экономических преференций и наработанных бизнес-связей.

Программа экономического сотрудничества между Украиной и Россией рассчитана на период с 2011 по 2020 год. Она обеспечивает в том числе свободное передвижение граждан обеих стран по территории друг друга, углубление режима свободной торговли и взаимную защиту инвестиций.