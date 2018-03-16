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Аваков запретил россиянам голосовать на Украине

Арсен Аваков. Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin/
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Министр МВД распорядился не пускать граждан РФ в диппредставительства 18 марта

Скандальное решение принял одиозный глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков – он дал указание полицейским заблокировать доступ к дипучреждениям РФ для россиян в день выборов президента России. Об этом он написал в Facebook в пятницу, 16 марта.

"Сегодня вызвал в министерство временного поверенного в делах Российской Федерации на Украине. Дипломату была доведена официальная позиция украинской стороны по выборам 18 марта на оккупированных территориях. Рассчитываю, что моя слобожанская речь была доступна и понятна", – витиевато накарябал по клавишам пан Аваков.

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Далее глава МВД обнародовал вердикт министерства, которое, оказывается, ныне в Незалежной занимается и дипломатическими вопросами. В документе говорится, что, с учетом того, что Москва намерена провести голосование на выборах в Крыму, который Киев считает "оккупированной территорией", принято решение запретить избрание президента РФ на Украине.

"Констатируя агрессивную гибридную войну России против Украины, незаконную аннексию Автономной Республики Крым, оккупации частей Донецкой и Луганской областей – проведения незаконных выборов на этой суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих законы Украины на территории Украины на территории дипломатических миссий", – зафиксировано в документе.

Там отмечается, что подразделения Нацгвардии и полиции будут охранять дипучреждения РФ, однако допустят туда только россиян с дипстатусом.

"Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут. МВД обращается к дипломатам и гражданам РФ с просьбой подчиниться законным требованиям Украины – не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", – грозится министерство.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе голосование состоится впервые после воссоединения с Российской Федерацией в 2014 году.

В Москве уже отреагировали на украинскую страшилку.

По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, "Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных прав россиян на Украине в Совбезе ООН, а также направить ноту протеста в ЕС и странам-гарантам Минских соглашений", пишет RT.

Нарушением всех международных соглашений и договоров назвал демарш Авакова еще один член комитета СФ Сергей Цеков. Также он считает, что это абсолютно глупая позиция, которая характеризует нынешнюю украинскую власть.

С сенаторами согласились и в ЦИК. По мнению секретаря Центральной избирательной комиссии России Майи Гришиной, решение о недопуске россиян на выборы на территории Украины – это не что иное, как "вопиющее нарушение международных обязательств, международного права и, собственно, нарушение прав наших граждан", приводит ее слова РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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