Как будут выбирать президента России в Иерусалиме

18 марта избирательные участки будут открыты не только по всей стране, но и за рубежом

Приближаются выборы президента России. 18 марта избирательные участки будут открыты не только по всей стране, но и за рубежом – везде, где живут и трудятся граждане нашей страны, примерно в 150 государствах. Например, в Израиле, где, как известно, "на четверть бывший наш народ", – откроется целых 13 участков.

В древней столице страны, в Иерусалиме, расположится лишь один из них – на Сергиевском подворье, принадлежащем Императорскому Православному Палестинскому Обществу (ИППО).





Это двухэтажное здание с башенкой на улице Heleni ha-Malka только кажется большим – оно вовсе не занимает весь квартал, ибо внутри расположен большой двор. Построено подворье в далеком 1889 году, и первые 28 лет "жизни" его статус не вызывал вопросов – оно, как и многие другие здания на Святой земле, принадлежало Российской империи, конкретно – тогдашнему, построившему подворье, дореволюционному ИППО.

Потом наступили сложные времена. Потребовались годы переговоров и личное вмешательство президента Владимира Путина, чтобы Израиль вернул подворье нашей стране. Несколько лет ушло на реставрацию, и подворье под руководством зампредседателя ИППО Игоря Ашурбейли вновь открыло свои двери в 2017 году.





Конечно, когда встал вопрос о размещении избирательного участка в Иерусалиме, общество не могло не пойти навстречу своей стране. Первый с 1917 года директор ИППО в Израиле Игорь Ашурбейли распорядился по согласованию с председателем ИППО Сергеем Степашиным безвозмездно предоставить территорию подворья для организации избирательного участка.

Как и в России, участок будет работать с 8:00 до 20:00.

Современное Сергиевское подворье – центр русской жизни в Иерусалиме. В день голосования исполнится всего 8 месяцев со дня повторного открытия подворья, но без него уже невозможно представить культурную жизнь Святой земли.

Именно здесь отмечался 170-летний юбилей Русской духовной миссии в Иерусалиме, здесь возрождены популярные когда-то Антониновские чтения. На подворье организован клуб гидов по городу и стране, начата работа музея и, наконец, открыта православная воскресная школа.

И это только начало долгого пути. Пока Россия в целом и ИППО в частности борются за возвращение другого имперского имущества, Сергиевское подворье одно за всех представляет здесь, в столице трех религий, Россию перед миром. Поэтому ни один день не должен проходить впустую. Выставки, концерты, встречи с иерархами церкви, духовными и светскими деятелями будут проходить в доме номер 13 (настоящие православные люди не суеверны) на Хелени Ха-малка постоянно.

А пока – маленькая, символическая, но очень почетная обязанность принять несколько сотен или даже тысяч граждан России, дать каждому возможность высказать свое мнение, после закрытия участка подсчитать результаты и в надлежащем порядке отправить бюллетени в Москву, в Центральную избирательную комиссию.