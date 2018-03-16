Савченко оставит Украину без детей

Депутат Верховной рады призналась в страшном

Бывшая наводчица и летчица украинской армии Надежда Савченко в эфире телеканала Newsone рассказала, почему у нее нет детей. Разговор об этом на видео начинается примерно с 14-й минуты.



"Я не хочу родить их в этой стране. А те, у кого есть дети, им еще страшнее", – пояснила депутат.

Савченко считает, что сегодня Украина не обеспечивает достойную материальную поддержку тем украинцам, кто решил завести ребенка.

"Потому что на курочку Косюка, друга президента, на Украине дают 350 гривен дотации, хотя курица стоит 150 гривен на базаре. На корову – любимицу (лидера "Радикальной партии" Олега) Ляшко мы даем 2500 гривен дотации. А на ребенка-инвалида – 1400, на взрослого человека – 1400", – отметила Савченко.

В четверг, 15 марта, нардеп на пороге СБУ дала короткий брифинг, во время которого заявила, что знает, кто проносил оружие на Майдан зимой 2014 года. А генпрокурор Юрий Луценко вчера во время выступления в Раде обвинил ее в подготовке вооруженного захвата парламента с помощью пары гранат, миномета и автоматов, при помощи которых она якобы планировала "добивать тех, кто выживет". И опять же накануне ее таки вывели из зала заседаний с сумкой, где лежал наградной пистолет. О наличии гранат в СМИ не сообщали.

Однако вечером в пятницу, придя на эфир телеканала "112", Савченко вывалила содержимое своей сумки, чтобы продемонстрировать общественности, что она абсолютно безоружна. Авоська реально была полна всякой дамской принадлежности, ну и депутатской.

Сегодня на вчерашние новости отреагировал и глава государства, назвавший их шокирующими.

"То, что в последние дни разоблачили украинские спецслужбы и правоохранители, по правде говоря, шокирует даже тех, кто, казалось бы, повидал всякое в своей жизни. Когда, казалось, уже ничем не удивишь", – заявил Порошенко во время поездки в Донбасс. Его слова приводит портал Life.ru.



Лидер нации заверил, что никому "не позволит ударить в спину путем масштабной дестабилизации в стране".

Необходимо добавить, что Юрий Косюк – это украинский миллиардер, который входит в топ-5 богачей страны по версии Forbes, соратник Порошенко, его внештатный советник с 8 декабря 2014 года. Владелец и председатель совета директоров группы компаний "Мироновский хлебопродукт".