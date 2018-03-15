Экс-наводчица рассказала, зачем на три дня летала к европейским друзьям

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что ездила в Страсбург, чтобы дать показания в юридических судебных инстанциях Европы о фактах коррупции на Украине. Об этом она рассказала сегодня после допроса в СБУ, куда была вызвана в связи с делом против главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

"Все три дня в Европе и бывая в Европе, я успела дать показания в юридических судебных инстанциях Европы против коррупции (президента Петра) Порошенко, против преступности нашей власти и политических преследований", – цитирует Савченко телеканал "112".

Она добавила, что на допрос по "делу Рубана" была вызвана как свидетель.

"Луценко (генпрокурор Украины Юрий Луценко) в очередной раз солгал. Меня вызвали в качестве свидетеля на допрос к следователю Томусяку. Опрос проводил другой следователь и не допрос в качестве свидетеля, а именно брал объяснения", – пояснила бывшая военнослужащая ВСУ.

Также она прокомментировала факт ее исключения из комитета нацбезопасности в Раде, прошедшее в четверг с утра. По ее мнению, этого не имели права делать, поскольку для такого решения нет юридических оснований.

Депутат назвала инкриминируемые ей обвинения в подготовке военного госпереворота и покушения на власть "хорошими", потому что она "офицер ВСУ".

"Я давала клятву украинскому народу защищать землю, это отнюдь не украинской власти. Я виню украинскую власть в преступлениях против народа, в смертях за период действия преступной власти Порошенко", – сказала экс-наводчица. Она добавила, что в России боролась с внешними врагами, а на Украине борется с внутренними, и ей совсем не страшно.

Чуть погодя в кулуарах Рады Савченко призналась, что лично не знакома с лидером движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком, и предложила СБУ допросить ее публично на полиграфе относительно ее связей с Россией.

"Я не знакома с Медведчуком и все обвинения в причастности к РФ – все ложь. Предлагаю прокуратуре, СБУ допросить меня публично на полиграфе, на детекторе лжи, как его называют, и услышать публичное, на всю страну ответы на все вопросы, если они не боятся, если им не слабо".

Ранее сегодня, выступая в парламенте, Луценко внес три представления на Савченко. В них генпрокурор просит депутатов разрешить привлечь ее к уголовной ответственности, задержать и арестовать. Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в своем Facebook, разместив в аккаунте соответствующий документ.

Напомним, Савченко подозревают в подготовке терактов в стенах Рады. Как заявлял генпрокурор, у следствия есть доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи парламента, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет.