Савченко в Европе дала показания на Порошенко
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что ездила в Страсбург, чтобы дать показания в юридических судебных инстанциях Европы о фактах коррупции на Украине. Об этом она рассказала сегодня после допроса в СБУ, куда была вызвана в связи с делом против главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.
"Все три дня в Европе и бывая в Европе, я успела дать показания в юридических судебных инстанциях Европы против коррупции (президента Петра) Порошенко, против преступности нашей власти и политических преследований", – цитирует Савченко телеканал "112".
Она добавила, что на допрос по "делу Рубана" была вызвана как свидетель.
"Луценко (генпрокурор Украины Юрий Луценко) в очередной раз солгал. Меня вызвали в качестве свидетеля на допрос к следователю Томусяку. Опрос проводил другой следователь и не допрос в качестве свидетеля, а именно брал объяснения", – пояснила бывшая военнослужащая ВСУ.
Также она прокомментировала факт ее исключения из комитета нацбезопасности в Раде, прошедшее в четверг с утра. По ее мнению, этого не имели права делать, поскольку для такого решения нет юридических оснований.
Депутат назвала инкриминируемые ей обвинения в подготовке военного госпереворота и покушения на власть "хорошими", потому что она "офицер ВСУ".
"Я давала клятву украинскому народу защищать землю, это отнюдь не украинской власти. Я виню украинскую власть в преступлениях против народа, в смертях за период действия преступной власти Порошенко", – сказала экс-наводчица. Она добавила, что в России боролась с внешними врагами, а на Украине борется с внутренними, и ей совсем не страшно.
Чуть погодя в кулуарах Рады Савченко призналась, что лично не знакома с лидером движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком, и предложила СБУ допросить ее публично на полиграфе относительно ее связей с Россией.
"Я не знакома с Медведчуком и все обвинения в причастности к РФ – все ложь. Предлагаю прокуратуре, СБУ допросить меня публично на полиграфе, на детекторе лжи, как его называют, и услышать публичное, на всю страну ответы на все вопросы, если они не боятся, если им не слабо".
Ранее сегодня, выступая в парламенте, Луценко внес три представления на Савченко. В них генпрокурор просит депутатов разрешить привлечь ее к уголовной ответственности, задержать и арестовать. Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в своем Facebook, разместив в аккаунте соответствующий документ.
Напомним, Савченко подозревают в подготовке терактов в стенах Рады. Как заявлял генпрокурор, у следствия есть доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи парламента, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет.
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