СБУ: Рубан планировал убить Порошенко и залить Киев кровью
Руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПП Майорск в Донецкой области, подозревают в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко и проведения терактов в Киеве.
"Украинская правда" сообщает со ссылкой на информированный источник в Службе безопасности Укаины (СБУ), что в пятницу в присутствии защитника Рубану было объявлено подозрение по трем статьям: "Незаконное обращение с оружием", "Подготовка к преступлению" и "Террористический акт".
В распоряжении СМИ оказался текст предъявленного Рубану подозрения, из которого следует, что он готовил покушение на верхушку украинской власти, включая резидента Порошенко.Умысел совершить крупный теракт в Киеве, чтобы запугать население и спровоцировать военный конфликт на территории всей Украины, возник у Рубана "не позднее 14 ноября 2017 года", цитирует документ сайт LB.ua.
"Рубан В.В. решил совершить террористический акт" с целью "нарушить общественную безопасность, запугать население, спровоцировать военный конфликт и международное усложнение", – говорится в тексте сообщения о подозрении.Верховную раду, Администрацию Президента и жилые дома в центре Киева якобы должны были обстрелять из гранатометов и минометов, одновременно с этим взорвать гранаты в здании парламента и убить всех присутствующих на заседании Рады.
По версии СБУ, Рубан также планировал организовать вооруженные нападения на дома Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, бывшего премьера Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова. Всех их должны были убить.
Для осуществления своих преступных замыслов Рубан нашел минимум пятерых сообщников "из числа радикально антиукраински настроенных граждан" и занялся приобретением оружия и боеприпасов.
Как следует из текста подозрения, Рубан дважды приобретал крупные партии оружия в ДНР – в ноябре прошлого года и в марте этого.
Рубана задержала СБУ на КПП "Майорское" в Донецкой области при попытке провезти девять автоматов Калашникова, два ручных пулемета, миномет калибра 62 мм, более 50 мин, два противотанковых гранатомета и 88 гранат. Оружие и боеприпасы были спрятаны в мебели и провозились под видом имущества семьи переселенцев.
Рубан все обвинения в свой адрес отверг. "Я полностью отвергаю все обвинения против меня и считаю, что это организованная операция спецслужб, в частности, офицером с позывным "Кедр", – заявил он в Шевченковском суде Киева. По словам задержанного, он выполнял функции водителя микроавтобуса и не знал, что в мебели было спрятано оружие.
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