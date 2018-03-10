Украина стала аспирантом в НАТО
О том, что Украина добилась статуса "страны-аспиранта" в Североатлантическом альянсе, сообщила в субботу вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
"Это очень важно. НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству", – написала она в Facebook.
Геращенко уточнила, что этот вопрос обсуждался в пятницу на встрече вице-премьера Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с заместителем генсека НАТО Роуз Гетемюллер.
В сообщении на сайте Североатлантического альянса говорится, что "четыре страны-партнера задекларировали свое стремление к членству": это две республики бывшей Югославии – Босния и Герцеговина и Македония, и две республики бывшего СССР – Грузия и Украина.Статус страны-аспиранта означает, что государство "официально задекларировало свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ".
На встрече начальников генштабов стран НАТО в середине января обсуждалось укрепление возможностей альянса в "проецировании стабильности на соседние регионы". Этот термин означает расширение влияния альянса на страны, которые удалены от его границ, чтобы при необходимости использовать их в своих интересах.Взамен на проведение ряда реформ этим странам обещано партнерство и, в неопределенной перспективе, членство в НАТО.
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