Лидер меджлиса назвал неизбежностью исход россиян из Крыма

Чубаров сделал поразительное даже по меркам украинских политиков заявление

Депутат Верховной рады Украины и лидер запрещенного в РФ "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефат Чубаров объявил, что россияне, проживающие в Крыму, обязаны будут его покинуть.

"Все россияне должны знать о том, если у них есть там где-то намерения или, не дай бог, если они это уже осуществили, переехали на постоянное проживание в Крым, что они будут обязаны выехать", – сказал Чубаров в эфире украинского "Пятого канала". Он подчеркнул, что это единственный вариант развития событий на полуострове.

Лидеры меджлиса Чубаров, Мустафа Джемилев и бизнесмен Ленур Ислямов покинули Крым после его вхождения в состав РФ. Они являются инициаторами энергетической и продовольственной блокады полуострова

Чубаров ранее заявлял о возможности силового пути возвращения Крыма в состав Украины. "Военный фактор не может просто так быть отброшен. Мы должны делать свою часть "домашнего задания" – укрепление армии. Мы должны уделять особое внимание флоту", – говорил он два года назад.