Ярош собрался зачистить Крым и захватить Воронеж

С наступлением весны на Украине звучат все более дикие планы в отношении российских территорий

Бывший лидер "Правого сектора" и основатель "Украинской добровольческой армии" (в РФ обе организации признаны экстремистскими и запрещены) Дмитрий Ярош заявил, что у Украины есть потенциал для захвата ряда территории России.

Сначала, по его словам, необходимо зачистить Донбасс и Крым, вернув Украину "хотя бы" в границы 2014 года.

"Если мы касаемся Донбасса – это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента. Это возвращение Крыма, безусловно, потому что без этого победы не может быть. Хотя бы в границы того государства, в котором мы жили до недавнего времени, до 2014-го года", – рассуждает Ярош в эфире телеканала ZIK

После этого можно будет подумать о захвате части России. "Будет уже другое время, там молодежь – у нас Кубань, Донщина, Воронеж", – продолжает украинский националист, по мнению которого, у Украины есть потенциал для завоевания этих территорий.

Накануне лидер запрещенного в РФ меджлиса крымско-татарского народа, депутат Верховной рады Рефат Чубаров объявил, что россияне, проживающие в Крыму, "будут обязаны выехать" оттуда. Он заявил, что это единственный вариант развития событий на полуострове.

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал планы Чубарова "мечтами замутненного сознания".

