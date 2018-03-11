Дипломат утомил представителей немецких властей постоянными жлобами на посещение Крыма иностранцами

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельников так много и часто жаловался на посещение Крыма немецкими делегациями, что в Берлине вынуждены были поставить дипломата на место. Об этом рассказал председатель фракции партии "Левые" в Оснабрюке Андреас Маурер.

По словам Маурера, который также посещал в Крым в составе делегации, Мельник неоднократно был у главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля с протестами против подобных визитов, а Петр Порошенко просил Ангелу Меркель наказать немецких депутатов за эти поездки.

Подобные претензии Киева абсурдны, а Порошенко "явно ошибся страной", считает Маурер. "Это, может быть, работает на Украине, где беззаконие и нет законодательства", – предположил он.

По словам немецкого политика, пару месяца назад терпение у Берлина лопнуло, и Мельнику объяснили, что Киев может протестовать из-за визитов в Крым, но не может указывать правительству Германии, что ему делать. Украинскому послу порекомендовали "делать свою дипломатическую работу, но не вмешиваться во внутренние дела Германии".

"После этого заявления он стал потише", – подытожил свой рассказ Маурер.

В феврале этого года российский полуостров посетила делегация немецких парламентариев от партии "Альтернатива для Германии". Они встретились с главой региона Сергеем Аксеновым и обсудили планы сотрудничества с Крымом.

Киев продолжает считать Крым "временно оккупированной" украинской территорией и применяет репрессии против посетивших полуостров иностранцев.

В отношении немецких депутатов на Украине возбуждено уголовное дело по факту их въезда на территорию Крыма.

Но это еще не все. Посол Мельник в феврале расписал в Facebook, как полтора часа "вправлял мозги" руководству фракции "Альтернатива для Германии" за "преступный вояж в Крым".