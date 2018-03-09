На Украине задержали главного переговорщика по обмену пленными
Руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" задержали 8 марта на КПП Майорск в Донецкой области и доставили в СИЗО в Мариуполе, сообщает телеканал "112 Украина".
Генпрокурор Украины Юриий Луценко назвал задержание Рубана "не случайным". Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука уточнил в Facebook, что глава "Офицерского корпуса" пытался провести через КПП "целый арсенал оружия", включая миномет и мины.
Украинские СМИ подтверждают, что генерал имеет отношение к перевозке крупной партии оружия. Видео задержания Рубана выложено в интернете.
Владимир Рубан с 2014 года занимался переговорами по обмену пленными между Украиной и ДНР и ЛНР. В конце февраля 2017 года СБУ запретила ему въезд на территорию самопровозглашенных республик, обвинив в нарушении правил пересечения линии разграничения.
Центр по освобождению пленных начал работу в августе 2014 года. Основными направлениями его деятельности были переговоры по освобождению заложников и военнопленных, ведение базы по военнопленным, заложникам и пропавшим без вести, а также поиск и проверка мест массовых захоронений.
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