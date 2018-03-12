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Савченко после вызова СБУ на допрос уехала за границу

Надежда Савченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Силовиков заинтересовали отношения бывшей военнослужащей с арестованным по делу о подготовке терактов волонтером

О вызове на допрос в Службу безопасности Украины депутата Верховной рады Надежды Савченко и скоропостижного ее выезда за пределы страны сообщил в понедельник, 12 марта, генпрокурор Незалежной Юрий Луценко. Об этом написала "Украинская правда".

"СБУ направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра (вторник, 13 марта), тем не менее сегодня в 04:00 утра она отбыла с территории страны", – заявил Луценко.

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Он отметил, что экс-наводчица вызвана на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в планировании террористических атак в Киеве.

Генпрокурор утверждает, что Савченко отправилась на международную конференцию, не являясь официальным членом украинской делегации. Однако, пояснил Луценко, депутат имеет "полные основания" посетить данное мероприятие.

"Я сейчас хотел бы обратиться к Савченко: если она действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом на бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины", – сказал генпрокурор.

По его словам, сотрудничество нардепа со следствием является очень важным и для нее самой, и для Украины. "И я никому не рекомендую насмехаться над отдельными фактами, которые были обнародованы СБУ", – добавил Луценко.

Между тем, пресс-секретарь политика Татьяна Проторченко написала в Facebook, что Савченко сейчас находится в командировке в Евросоюзе и никаких повесток на допрос не получала.

"Надежда Савченко находится с рабочим визитом в Совете Европы, где у нее запланированы встречи с депутатами Европарламента по вопросам освобождения украинских политзаключенных из РФ. Повесток, приглашений или любых других документов Надежда Викторовна соответственно не получала", – уведомила Проторченко общественность.

Известный в Незалежной волонтер Владимир Рубан был задержан 8 марта с целым арсеналом оружия на линии разграничения между подконтрольной Киеву части Донецкой области и самопровозглашенной ДНР – на КПВВ "Майорское". Он подозревается в подготовке покушения на президента Петра Порошенко и терактов в Киеве, а также незаконном хранении оружия. Спустя сутки Рубан был помещен судом под стражу на 60 дней на время расследования.

Савченко присутствовала на том судебном заседании в Киеве. Депутат Рады изъявила желание взять Рубана на поруки, однако суд его арестовал. Бывшая военнослужащая ВСУ отдала ему честь в знак уважения.


Может так статься, что Савченко придется познакомиться и с украинской пенитенциарной системой в дополнение к российской. Например, ей могут вменить поездки в ДНР к пленным украинцам или подстрекательство военных, находящихся в Донбассе, к акциям неповиновения. Пану Порошенко сейчас меньше всего нужны пользующиеся доверием у жителей Незалежной бунтари.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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