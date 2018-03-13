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"Антонов" умирает в одиночестве

Фото: GLOBAL LOOK press/Str
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На Украине не сумели заменить комплектующие из России

Одному из ведущих авиационных предприятий в Незалежной катастрофически не хватает деталей, которые поставляла наша страна. В результате гигант украинского самолетостроения – "Антонов" – оказался на грани полной остановки.

В настоящий момент в киевских цехах завода стоят в недоделанном виде целых восемь самолетов – по четыре Ан-148 и Ан-158. "Закончить их сборку можно только в существующем "техническом лице" – с комплектацией на 30% российскими узлами и агрегатами", – заявил в интервью "Оборонно-промышленному курьеру" бывший высокопоставленный сотрудник "Антонова" Сергей Меренков. В 2014-2015 гг. он исполнял обязанности руководителя предприятия.

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По словам Меренкова, все обещания руководителей разных уровней о том, что страна пойдет по пути импортозамещения и сама изготовит комплектующие, которые раньше закупались в РФ, оказались пустым звуком. К настоящему моменту до сих пор "нет даже комплекта документации на модернизированный самолет".

Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что недостроенные Ан-148 и Ан-158 не будут закончены ни в этом, ни в следующем году. О других самолетах и вовсе говорить не приходится. К примеру, у предприятия есть задел на 2-3 самолета Ан-32, но это воздушное судно состоит из российских комплектующих аж на 70%.

Разумнее оставить эти заготовки для новых, полностью украинских самолетов Ан-132. Правда, это возможно лишь в том случае, если данная программа получит развитие. Пока что у Киева, как водится, нет денег ни на что.

Судя по всему, недостроенные Ан-148 предназначались Министерству обороны Украины в рамках гособоронзаказа. Из-за тотальной неразберихи, царящей в стране, завод не может закончить работу, а армия - получить лайнеры.

В целом эксперт крайне пессимистично оценил сегодняшнее состояние самолетостроения на Украине. По его словам, оно "лежит" и имеет "весьма малые шансы подняться". Вопрос стоит ребром: высшие руководители государства должны раз и навсегда "определиться и решить – нужна Украине своя самолетостроительная отрасль или нет".

Судя по всему, ответ на этот вопрос будет отрицательный. "Антонов" остается едва ли не единственным жизнеспособным предприятием такого рода на Украине. И то оно находится в глубоком кризисе. Последние поставки продукции в Казахстан и на Кубу датированы 2014-2015 годами. То есть серийное производство стоит последние 3-4 года.

Позапрошлым летом ради выживания завод начал продавать свои разработки на сторону. Так, китайской компании China Aerospace досталась технологическая документация на сверхтяжелый транспортный самолет Ан-225 "Мрия". На новые модели Ан спроса на мировом рынке не наблюдается. Более 90% дохода "Антонов" получает за счет непрофильного бизнеса – организации чартерных грузовых перевозок на самолетах Ан-124 "Руслан".

На других авиационных предприятиях ситуация не лучше. В феврале сообщалось, что Львовский авиационно-ремонтный завод собирается нелегально модернизировать советские истребители МиГ-29, переделав их в штурмовики и продлив срок службы еще на 35-40 лет. Однако в российской корпорации "МиГ" украинским коллегам настоятельно порекомендовали не делать этого, поскольку у Незалежной нет для этого достаточных ресурсов. К тому же документация, на основе которой запланирована модернизация, является краденой и устаревшей.

Андрей ФИЛАТОВ
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