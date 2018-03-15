Сбежавшая Савченко вернулась

Депутат Верховной рады прилетела на Украину

Она прибыла в Киев накануне. И поделилась впечатлениями от поездки. Надежда Савченко рассказала о дороге домой и попутчиках.

"Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей – наших украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу", – отметила депутат, цитирует "112 Украина". И добавила, что обсудила с попутчиками развитие бизнеса на Украине.

А когда журналист, встретивший ее в аэропорту "Борисполь", спросил, не в России ли она была, Савченко посоветовала ему посмотреть расписание рейса, которым она летела на Украину.

Выяснилось, что депутат следовала из Мюнхена. Больше она ничего не захотела говорить.

Ранее заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что Надежда Савченко находится в России.

До этого генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что депутата вызывали на допрос в СБУ, и пригрозил в случае ее неявки подать представление в Верховную раду на снятие с нее депутатской неприкосновенности с последующим привлечением к уголовной ответственности и арестом, напоминает РИА ФАН.

Тогда пресс-секретарь Савченко заявила, что та не получала никаких повесток и находится с рабочим визитом в Парламентской ассамблеи Света Европы. При этом глава делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что на заседании комитета ПАСЕ 12 марта Савченко не было.

Повестки депутату на допрос в СБУ направили в аппарат Рады.



