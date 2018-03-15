Украина надулась еврогазом

Незалежной хватит топлива, чтобы дотянуть до тепла, клянутся в "Нафтогазе"

Киев отлично обойдется и без газовых поставок из России. Ему хватает собственных природных богатств, а также того газа, который страна закупает в Европе. Тот факт, что он тоже является российским, украинцы предпочитают не замечать. По заявлению государственной компании "Нафтогаз", при возвращении холодов жители страны не замерзнут – газа хватит на всех.



"На сегодня для нужд населения "Нафтогаз" использует запасы газа из ПХГ, в которых находится 9 млрд кубов, что почти на 1 млрд кубов больше, чем в прошлом году, газ собственной добычи и импортирует газ из европейского направления. Газа из этих источников достаточно для покрытия нужд населения в период холодов", – сообщили в украинской компании.

Между тем энергетики просят украинцев не расслабляться и не включать батареи на полную. "Нафтогаз" выступает за эффективное использование энергоносителей и благодарен украинцам за то, что они присоединились к инициативе "прикрути", – говорится в заявлении компании.

Киев свято верит в незыблемость европейских поставок. В "Нафтогазе" отметили, что топливо стабильно поступает из стран ЕС "во исполнение заключенных контрактов".

Задуматься о запасах газа украинской компании пришлось в связи с тем, что местные синоптики пообещали на ближайшие дни далеко не весеннюю погоду. В конце этой и начале следующей недели, по прогнозу Гидрометцентра Украины, в страну вернется арктическая стужа. Температура воздуха по ночам будет опускаться до -11 … -13 градусов.

Однако сколько бы представители украинских властей ни бахвалились тем, что страна вполне может справиться и без прямых контактов с "Газпромом", руководство "Нафтогаза" собирается до конца этого месяца возобновить переговорный процесс с российской стороной. Только так Киев сможет рассчитывать на получение компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем.

"К концу месяца должна состояться "встреча на Эльбе" (или на какой-нибудь другой красивой реке) с нашей дорогой монополией. "Нафтогаз" проинформирует "Газпром" на встрече, что не согласен расторгнуть контракты", – говорится в сообщении на странице "Нафтогаза" в Facebook. В компании также сообщили о том, что украинская сторона в очередной раз потребовала пересмотра тарифов и выполнения решения арбитража.

В "Газпроме" подтвердили, что переговоры состоятся в ближайшие дни. По версии российской компании, речь пойдет о расторжении действующих контрактов. Аннулирование соглашений позволит "Газпрому" избежать возможных штрафов за уменьшение объемов транзита

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 г. и в 2016–2017 гг. не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. С 1 марта "Газпром" должен был возобновить поставки газа на Украину, но отказался делать это из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту и вернул предоплату. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. "Нафтогаз" на фоне похолодания экстренно нарастил импорт газа из стран ЕС.

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование Украины и постановил взыскать с РФ €2,5 млрд за снижение объемов транзита российского газа по украинской территории. Киев заявил о готовности наложить аресты на активы российской монополии и на российский газ, который поступает в Европу.

После этого глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что концерн вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".