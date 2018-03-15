Над Порошенко нависла страшная угроза

Самое ужасное для президента Незалежной - это народ его страны

Украинцы представляют наибольшую опасность для Петра Алексеевича. Об этом рассказал депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

Для Порошенко главная угроза не Гройсман и не Яценюк, а граждане страны, "которые будут гнать его еще до Можайска", пояснил он, выступая в эфире телеканала NewsOne.

Что касается создания на Украине Антикоррупционного суда, то тут депутату все ясно. Таковой не будет создан, поскольку это тоже представляет опасность для президента страны, заявил Шуфрич.

И это понятно, ведь "первыми, за кого возьмутся судьи, будут Порошенко и его окружение". Сам депутат "голосовал" за то, чтобы этот суд был, причем абсолютно независимый.

Между тем Международный валютный фонд поставил Украине условие – создать Антикоррупционный суд. Это было одним из основных требований МВФ для продолжения его сотрудничества с Киевом.

И сделать это нужно побыстрее. Если суд будет создан, власти Незалежной могут получить от МВФ очередной транш по программе оказания помощи Украине.

Верховная рада в первом чтении уже приняла законопроект об Антикоррупционном суде. Теперь предстоит второе чтение.