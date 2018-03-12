Порошенко попросил оружия у Европы
Украинский президент обратился к странам Евросоюза с просьбой предоставить Украине оборонительное вооружение. Как передает телеканал "112 Украина", об этом он заявил в ходе совместного брифинга с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини в Киеве.
Дословно Порошенко сказал, что пришло время поставить это оружие "в соответствии с национальным и международным законодательством", правда, каким именно, не уточнил. А лишь добавил, что теперь, спустя четыре года после "российской агрессии", пришло время для Европейского союза "назвать агрессора агрессором и стороной конфликта".
На это глава Евросоюза лишь отметила, что ЕС направит усилия на выполнение минских соглашений и восстановление Донбасса. Никаких противоракетных комплексов, беспилотников или средств связи Могерини украинцам не обещала. Более того, сам вопрос о том, что Европа отправит в Киев "свои джавелины", на высоком уровне никогда не обсуждался. Поэтому слова Порошенко не более чем пиар-ход.
Оборонительное вооружение, такое как старые беспилотники, оптические приборы и подержанные боевые машины вроде старых "Хаммеров", Украине поставляют США. Попадают на украинский рынок американское стрелковое оружие и гранатометы. А в конце ноября прошлого года стало известно, что Литва передала Украине более 7 тыс. старых автоматов Калашникова и патронов к ним, так как переходит на стандарты НАТО. Но это, пожалуй, все.
Как заявил в январе глава МИД Германии Зигмар Габриэль, поставки летального оружия Украине вряд ли смогут помочь в разрешении конфликта на востоке страны. Он добавил, что Германия находится в определенной безопасности, а Украина с точки зрения безопасности рассматривает вопрос поставки ей летального оружия иначе.
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