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"Нафтогаз" планирует выиграть многомиллиардный иск у России

Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
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Украинская компания взялась за калькулятор

В Киеве подсчитали сумму иска Украины к России по крымским активам, которая с учетом процентов составила $8 миллиардов. Об этом в понедельник, 12 марта, написал в своем Facebook главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Но потом будет вопрос как забрать. Иск о компенсации ущерба. Что возникнет при возврате этих активов – это отдельный вопрос... Ответчик – государство РФ. 5 млрд (вероятно, именно долларов) было без процентов, 8 – с ожидаемыми процентами", – размечтался украинец.

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Также сегодня в очередной раз президент Незалежной Петр Порошенко прокомментировал отказ "Газпрома" выполнять решение Стокгольмского арбитража о компенсации "Нафтогазу" убытков от транзита российского газа. Он назвал позицию россиян бесперспективной.

"В день $0,5 млн – цена за невыполнение решения суда. И уверяю вас, что Украина получит все до копейки. Даны соответствующие поручения, разработаны юридические планы, и мы будем действовать уже в самое ближайшее время для обеспечения защиты интересов украинского государства", – цитирует пана Порошенко "Интерфакс-Украина".

Напомним, в сентябре 2017 г. "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге с требованием к Москве возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму. Изначальная сумма иска составляла более $5 миллиардов.

В реестр оцененного имущества вошли производственные активы дочерней компании "Черноморнефтегаз", газ в подземном хранилище в Крыму, активы других дочерних компаний "Нафтогаза". Киев ожидает, что суд вынесет вердикт до конца 2018 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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