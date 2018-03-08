Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В "Нафтогазе" обвинили украинцев в газовой распущенности

Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
В трудностях Незалежной внезапно оказалось виновато собственное население

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Кобелев считает, что в трудностях его компании виноваты бывшие украинские политики, а также жители страны.

"Украина была жертвой так называемого замкнутого круга, связанного с потреблением газа из России", – заявил Кобелев, выступая на нефтегазовой конференции CERAWeek.

По теме

Для этого политики-популисты использовали два подхода: что сама Украина производит супердешевый газ и что покупать газ она должна только в России.

В результате, по словам Кобелева, в стране сформировалось "гигантское неэффективное потребление": Украина в расчете на один квадратный метр домохозяйств потребляла газа в шесть раз больше в сравнении с  сопоставимой европейской страной.

Огромная – до 95% – скидка на стоимость газа для домохозяйств стала одной из причин столь высокого уровня потребления голубого топлива.

"Мы все еще очень далеки от европейских стандартов и нам все еще необходимо сократить потребление", – заключил глава "Нафтогаза", слова которого приводит РИА Новости.

В условиях чрезвычайно обострившейся российско-украинской газовой войны "Нафтогаз" и президент Украины Петр Порошенко призывают граждан и учреждения страны снизить потребление голубого топлива. Акция, которой украинские власти очень гордятся, получила название "Прикрути".

Отдел инфрмации
новости партнеров
Загрузка...

Власти Крыма требуют убрать Собчак

Вице-спикер крымского парламента прокомментировал желание кандидата в президенты России посетить полуостров с разрешения Киева

США угрожают энергобезопасности России

Вашингтон продолжает давить на иностранные компании, сотрудничающие с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей