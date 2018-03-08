В "Нафтогазе" обвинили украинцев в газовой распущенности

В трудностях Незалежной внезапно оказалось виновато собственное население

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Кобелев считает, что в трудностях его компании виноваты бывшие украинские политики, а также жители страны.

"Украина была жертвой так называемого замкнутого круга, связанного с потреблением газа из России", – заявил Кобелев, выступая на нефтегазовой конференции CERAWeek.

Для этого политики-популисты использовали два подхода: что сама Украина производит супердешевый газ и что покупать газ она должна только в России.

В результате, по словам Кобелева, в стране сформировалось "гигантское неэффективное потребление": Украина в расчете на один квадратный метр домохозяйств потребляла газа в шесть раз больше в сравнении с сопоставимой европейской страной.

Огромная – до 95% – скидка на стоимость газа для домохозяйств стала одной из причин столь высокого уровня потребления голубого топлива.

"Мы все еще очень далеки от европейских стандартов и нам все еще необходимо сократить потребление", – заключил глава "Нафтогаза", слова которого приводит РИА Новости

В условиях чрезвычайно обострившейся российско-украинской газовой войны "Нафтогаз" и президент Украины Петр Порошенко призывают граждан и учреждения страны снизить потребление голубого топлива. Акция, которой украинские власти очень гордятся, получила название "Прикрути".