Ветераны АТО вернули Порошенко медали
В Виннице двое участников операции в Донбассе вернули президенту Украины свои боевые награды в знак протеста против действия властей. Инцидент произошел в сессионном зале областного совета.
"Депутаты Винницкого облсовета от провластных политсил своей явкой на внеочередную сессию продемонстрировали поддержку преступных приказов власти. Ветераны в гневе отказываются от президентских наград", – говорится в сообщении настранице "Движения Освобождение Винница" в Facebook.
Наразмещенной в соцсети видеозаписи один из военных заявил, что после "избиения побратимов" под Радой ему не нужна подписанная президентом награда.
Второй мужчина со словами "Передайте, пожалуйста, Петру Алексеевичу" положил свою медаль на стол перед главой облсовета.
Неделю назад полиция в Киеве разогнала разбитый осенью прошлого года у здания Верховной рады лагерь сторонников партии Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Активисты партии к этому времени покинули палаточный городок, но в нем остались ветераны силовой операции в Донбассе.
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