Полицейский рейд в палаточном городке перерос в столкновения

Полицейские явились в палаточный городок, разбитый в прошлом году на улице Грушевского у стен Верховной рады, в субботу утром. Обитатели городка встретили служителей закона неласково.

Протестующие принялись жечь покрышки, перепалка с полицейскими переросла в беспорядки, в результате которых с обеих сторон есть раненые.

По последним данным, полиция задержала около 50 человек.

"Началось сопротивление, запалили шины. Полиция приняла меры для обеспечения следственных действий. Расчеты ГосЧС быстро погасили шины. На данный момент известно, что в медицинские учреждения обратились шесть человек из числа тех, кто находился в палаточном городке. Также пострадали четыре сотрудника полиции. Всего задержано 50 человек", – рассказал в эфире телеканала "112 Украина" начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко заявил, что полиция действует в рамках расследования ряда уголовных дел, препятствование которым "пресекается в соответствии с законом".

Он добавил, что работающая на Грушевского следственная группа обнаружила два предмета, похожие на осколочные гранаты.

Палаточный городок возле здания Верховной рады разбили в октябре прошлого года сторонники лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили. Они требуют проведения масштабной политической реформы и отставки президента Петра Порошенко.

Обитатели городка, в числе которых до выдворения с Украины был и сам Саакашвили, периодически устраивают протестные акции в центре Киева. 12 февраля Саакашвили задержали, а затем выдворили из страны.