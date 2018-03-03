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У здания Верховной рады произошло побоище

Кадр youtube.com
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Полицейский рейд в палаточном городке перерос в столкновения

Полицейские явились в палаточный городок, разбитый в прошлом году на улице Грушевского у стен Верховной рады, в субботу утром. Обитатели городка встретили служителей закона неласково.

Протестующие принялись жечь покрышки, перепалка с полицейскими переросла в беспорядки, в результате которых с обеих сторон есть раненые.

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По последним данным, полиция задержала около 50 человек.

"Началось сопротивление, запалили шины. Полиция приняла меры для обеспечения следственных действий. Расчеты ГосЧС быстро погасили шины. На данный момент известно, что в медицинские учреждения обратились шесть человек из числа тех, кто находился в палаточном городке. Также пострадали четыре сотрудника полиции. Всего задержано 50 человек", – рассказал в эфире телеканала "112 Украина" начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко заявил, что полиция действует в рамках расследования ряда уголовных дел, препятствование которым "пресекается в соответствии с законом".

Он добавил, что работающая на Грушевского следственная группа обнаружила два предмета, похожие на осколочные гранаты.

Палаточный городок возле здания Верховной рады разбили в октябре прошлого года сторонники лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили. Они требуют проведения масштабной политической реформы и отставки президента Петра Порошенко.

Обитатели городка, в числе которых до выдворения с Украины был и сам Саакашвили, периодически устраивают протестные акции в центре Киева. 12 февраля Саакашвили задержали, а затем выдворили из страны.

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