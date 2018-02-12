Саакашвили изгнали из Украины
Бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили неизвестные люди в камуфляже схватили и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщается на странице лица без гражданства в Facebook.
"Только что возле офиса "Движения новых сил" в переулке Музейном неизвестные в масках схватили и увезли в неизвестном направлении Михаила Саакашвили. Похитители были на белом бусе", – говорится в сообщении.
Соратник грузинско-украинского политика Давид Сакварелидзе уточнил, что бывший одесский губернатор находился в киевском ресторане "Сулугуни".
Судя по видеороликам, задержание проходило весьма жестко, людей укладывали на пол, а силовики разговаривали на чистейшем русском мате. Видео также опубликовал телеканал "РЕН ТВ".
Как сообщает "Украинская правда", Киев может депортировать Саакашвили в одну из европейских стран. "Все суды уже прошли. Как только он проиграл в суде, то службы получили право депортировать", – сообщил изданию источник в правоохранительных органах.
Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что оппозиционера уже выдворили из страны.
"Военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции довели до Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания", - написал Слободян в Facebook.
По его словам, когда полиция сажала в самолет Саакашвили, его сторонники атаковали правоохранителей, в результате чего завязалась потасовка.
Источники телеканала ТСН сообщили, что Саакашвили доставили в аэропорт "Борисполь", откуда политика отправили рейсом из Киева в Варшаву.
Напомним, 5 декабря 2017. в центре Киева Михаила Николозовича задержали на крыше дома,
в котором он жил, но его высвободили из рук стражей правопорядка многочисленные соратники и поклонники лидеру "Руха". В прошлую пятницу, 9 февраля, сообщалось, что за паном Саакашвили пришли в гостиницу, где он пил чай с друзьями, сотрудники Госпогранслужбы. Однако тогда политика удалось отстоять силами охраны отеля.
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