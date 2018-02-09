Экс-губернатор Одессы снова привлек внимание полиции

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержал спецназ Службы безопасности Украины "Альфа". Об этом сообщил его соратник Давид Сакварелидзе на своей странице в Facebook.

По его словам, сотрудники прибыли в отель Киева, чтобы арестовать политика. Сакварелидзе потребовал от всех сторонников Саакашвили прибыть на место и помешать спецназу.

Однако пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская опровергла информацию о задержании.

"Информация не соответствует действительности", – цитирует ее РИА "Новости".

Пресс-секретарь Саакашвили Марьяна Почтар подчеркнула, что в отель действительно приезжал спецназ, но после обысков он уехал, передает Liga.net.

"Сейчас у здания отеля находятся люди в форме, собаки и сторонники Саакашвили, которые собираются в поддержку", – добавила она.

При этом министр юстиции Павел Петренко заявил, что Генеральная прокуратура страны продолжит проверять политика. Ранее суд отказал ему в предоставлении человека для дополнительной защиты.

Саакашвили уже пытались задержать. В декабре к нему в квартиру ворвались сотрудники СБУ. Они намеревались задержать экс-президента Грузии, но он, изловчившись, убежал на крышу восьмиэтажного дома, откуда начал вести переговоры с правоохранителями.

В результате инцидента одного из соратников лидера "Движения правых сил" госпитализировали с переломом руки и ноги, а самого политика задержали.