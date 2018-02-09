В Минобороны Украины успокоили общественность по поводу предстоящих учений

В оборонном ведомстве Незалежной рассказали, что у Вооруженных сил Украины нет задач за пределами страны. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в ходе встречи с членами Киевской ассоциации военных атташе, сообщается на сайте Министерства обороны. Он рассказал иностранцам о целях и задачах учений, прошедших в течение двух последних лет, а также предстоящих в нынешнем году.

"Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. И как бы кто какие бы фейковые документы там ни вбрасывал, у нас нет задач за пределами границ Украины", – сказал Муженко.

При этом в ведомстве отметили, что "угрозы для безопасности и территориальной целостности" страны могут исходить одновременно с нескольких направлений. Поэтому одним из ключевых приоритетов военной реформы и подготовки войск названо повышение их мобильности.

По словам Муженко, речь идет о перемещении соответствующих сил и средств – бригад, полков, батальонов, которые будут передвигаться на угрожающие направления, исходя из активности и оценки характера действий противника. В том числе во время учений большое внимание уделяется способности войск преодолевать водные препятствия, которых много на Украине, подчеркнул генерал.

Напомним, в середине января стало известно, что в 2018 г. Киев планирует провести шесть учений с участием военнослужащих западных стран, в том числе США и Румынии.

