У лидера "Движения новых сил" и экс-губерантора Одессы закончились сбережения, оставшиеся от периода президентства в Грузии

Бывший глава Грузии, а ныне лицо без гражданства Михаил Саакашвили заработал за годы президентства на скромную съемную "двушку" в столице Украины. Об этой грустной истории экс-голова Одессы поведал сегодня представителям СМИ на крыльце пятизвездочного отеля Fairmont.

По его словам, он был вынужден съехать из квартиры на улице Костёльной, примыкающей к Площади Независимости, подальше от центра Киева в жилье поскромнее, поскольку не может ее больше себе позволять.

"Я после всего своего президентства нажил деньги на то, чтобы снять двухкомнатную квартиру. С Костельной я уже, кстати, съехал, потому что это был офис, и там мы не могли позволить себе дальше жить", – цитирует Михаила Николозовича "Украинская правда".

Он добавил, что живет сейчас в 2-комнатной квартире на 22-м этаже "где-то за Печерском, подальше от центра, около Московской площади".

На вопрос журналистов, что он делал в гостинице, пан Саакашвили сообщил, что сюда его на чай пригласила группа иностранных "серьезных гостей".

Издание отмечает, что вообще-то грузино-украинский политик по решению Апелляционного суда Киева должен находиться под ночным домашним арестом в квартире дома №7 по улице Костёльной.

Ранее в пятницу из столицы Незалежной поступала противоречивая информация по поводу попытки некими силовиками задержать Саакашвили в гостинице. Разные спецслужбы наперебой потом открещивались от подобных действий. Сам грузин позже в Facebook написал: "Хлопцы, которые приходили меня задерживать с автоматами, только что ваше начальство вас слило и умыло руки! Не выполняйте больше их незаконные приказы! Для вашего же блага!"

Он подчеркнул, что на форме людей с автоматами, которые пытались его задержать, были нашивки Госпогранслужбы.

