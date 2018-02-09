Саакашвили не может снимать дорогую квартиру
Бывший глава Грузии, а ныне лицо без гражданства Михаил Саакашвили заработал за годы президентства на скромную съемную "двушку" в столице Украины. Об этой грустной истории экс-голова Одессы поведал сегодня представителям СМИ на крыльце пятизвездочного отеля Fairmont.
По его словам, он был вынужден съехать из квартиры на улице Костёльной, примыкающей к Площади Независимости, подальше от центра Киева в жилье поскромнее, поскольку не может ее больше себе позволять.
"Я после всего своего президентства нажил деньги на то, чтобы снять двухкомнатную квартиру. С Костельной я уже, кстати, съехал, потому что это был офис, и там мы не могли позволить себе дальше жить", – цитирует Михаила Николозовича "Украинская правда".
Он добавил, что живет сейчас в 2-комнатной квартире на 22-м этаже "где-то за Печерском, подальше от центра, около Московской площади".
На вопрос журналистов, что он делал в гостинице, пан Саакашвили сообщил, что сюда его на чай пригласила группа иностранных "серьезных гостей".
Издание отмечает, что вообще-то грузино-украинский политик по решению Апелляционного суда Киева должен находиться под ночным домашним арестом в квартире дома №7 по улице Костёльной.
Ранее в пятницу из столицы Незалежной поступала противоречивая информация по поводу попытки некими силовиками задержать Саакашвили в гостинице. Разные спецслужбы наперебой потом открещивались от подобных действий. Сам грузин позже в Facebook написал: "Хлопцы, которые приходили меня задерживать с автоматами, только что ваше начальство вас слило и умыло руки! Не выполняйте больше их незаконные приказы! Для вашего же блага!"
Он подчеркнул, что на форме людей с автоматами, которые пытались его задержать, были нашивки Госпогранслужбы.
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