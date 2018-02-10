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Венгрия начала "паспортные облавы" на украинцев

Фото: GLOBAL LOOK press/Arne Dedert
В приграничных областях проводятся рейды для выявления купивших документы граждан Незалежной

Венгерская полиция задержала в пограничном  с Украиной селе Хайдудорога представителей местных властей, незаконно выдававших украинцам венгерские паспорта, а также самих обладателей паспортов.

По рассказам жителей Хайдудороги, в некоторых домах в селе прописаны по несколько десятков нелегалов с Украины.

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"В последнее время все больше украинцев прописывают в приграничных селах, потом они получают поддельные паспорта. Когда об этом узнали в Будапеште, решили проводить рейды против обманщиков и венгров, которые им помогают за "благодарность", — рассказал журналист Ласло Пинтер украинским "Вестям".

По данным издания, купить европейский паспорт несложно и недорого: заплатить придется около 7 тыс. евро, в эту сумму входит оформление фальшивых справок и решение вопросов с консульством.
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