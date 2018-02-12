Украинцам предложили диктатуру ради демократии
Заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука считает, что в стране необходимо установить диктаторский режим, чтобы в недалеком будущем настало время демократического правления. Этой далеко не свежей мыслью он поделился в ходе круглого стола в "Укринформе".
При этом Тука осознает, что его "провокационный тезис" будет не всеми одобрен.
"Однако относительно демократии: то, что мы имеем сейчас в государстве, я назвать демократией не могу, даже слабой. И единственный путь, который я вижу возможным, – это, наоборот, диктатура ради демократии в дальнейшем. К сожалению, болото, которое сейчас существует на Украине, – это и есть то слабое государство, о котором уже много кто говорил сегодня, только не называл вещи своими именами", – заявил политик.
Также он заметил, что Москва толкает украинские власти на прямой диалог с представителями ДНР и ЛНР, но в Киеве об этом даже и думать не хотят. "Я могу заверить, что в госучреждениях никаких идей о так называемом "прямом диалоге" я не слышал", – сказал Тука.
Вообще замминистра про диктатуру в Незалежной говорит уже не первый раз, он признавался, что является сторонником такого правления. Так, в июне 2017 г. в эфире NewsOne Тука заявил: "Тот государственный строй, который мы имеем сегодня, он не в состоянии вывести нашу страну из того глубочайшего кризиса, в котором мы оказались. Я сторонник более жестких мер – диктатуры".
Позже в декабре он повторил свой тезис в чате "Главреда", что для спасения Украины прямо-таки необходимо установить в стране диктаторский режим, упразднив на несколько лет парламент. "Рада – это коллективная ответственность. Ни одна паскуда не сидит за
то, что голосовала за Харьковские соглашения. Упразднить парламент на
пять лет и дать право президенту исполнять его обязанности", – подчеркнул тогда Тука.
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