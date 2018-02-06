Будапешт призвал ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье

Украинские радикалы стремительно поджигают еще одну горячую точку в Незалежной

МИД Венгрии призывает ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатскую область в связи с нападением на здание Союза венгров в Ужгороде. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Мы ожидаем, что украинские власти как можно скорее найдут виновных и установят, что их мотивировало для таких действий", - сообщает Министерство иностранных дел. Отмечается, что Будапешт ждет от Киева гарантий безопасности закарпатских венгров.

"Эти события подтверждают легитимность венгерской инициативы, согласно которой наблюдатели ОБСЕ на Украине должны присутствовать не только в восточной части страны, но и в ее западной половине", - убеждены в МИД.

В воскресенье, 4 февраля, стало известно, что в Ужгороде неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание Союза венгров. В организации посчитали происшествие чьей-то провокацией. Как сообщал телеканал "112", здание Союза находится в самом центре украинского города и вокруг много камер видеонаблюдения.

Глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя данный инцидент, осудил действия нападавших. По его мнению, "коктейли Молотова" - "это позорный путь", следует из поста Климкина в Twitter. Вероятно, эти "игрушки" революционеров зимой 2014-го в Незалежной несли иной смысл.

На заявление венгерского МИД сегодня откликнулся известный украинский националист, представитель от "Радикальной партии" в Верховной раде Игорь Мосийчук. Он умудрился и здесь найти пресловутую "руку Кремля".

"Думаю, в Министерстве иностранных дел Венгрии немного перепили закарпатского вина, делая такие заявления. На самом деле попытка поджога - это 100% в пользу Кремля и мадьярских шовинистов. Это яркий пример гибридной войны, которую ведет против нас хозяин Кремля. И такие примеры мы неоднократно будем еще видеть в отношении Украины", - приводит его слова "Обозреватель".

С ним согласен и вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, углядевший заинтересованность Москвы в том, чтобы Киев рассорился со своими западными соседями.

Надо полагать, что к сегодняшнему согласию президента Польши Анджея Дуды подписать антибандеровский закон также причастна "рука Кремля".

