Невестка Порошенко оправдалась за его кутеж на Мальдивах

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Петр Порошенко встречал Новый год на Мальдивах, чем вызвал гнев и непонимание среди своего народа. За президента вступилась его невестка Юлия.
По ее словам, лидер страны заслужил свой отпуск тяжелым трудом. Юлия добавила, что Порошенко всегда приходил домой в четыре часа ночи, а уже в 8-9 утра он вновь уезжал на работу.
"Он реально очень-очень много работает. Мне кажется, что он заслуживает такого отдыха, чтобы его никто не трогал", - цитирует ее РИА "Новости Украина"
Невестка, считает, что политик может позволить себе такой отдых хотя бы раз в год. При этом Юлия не стала отвечать на вопрос о том, ездила ли она вместе с ним на Мальдивы.
Президент Петр Порошенко с 1 по 8 января проводил время на отдельно арендованном острове на Мальдивах. Он вместе с семьей отдыхал в отеле и на вилле, которая стоит $46 тыс. в сутки. При этом на острова они отправились под вымышленными именами, а стоимость поездки вызвала бурю негодования среди населения Незалежной даже несмотря на то, что политик оплатил все из собственного кармана.
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