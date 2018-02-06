Рада мечтает сорвать выборы в Крыму

В Незалежной началась истерика по поводу предстоящих выборов президента РФ

Партия "Народный фронт" зарегистрировала в Верховной раде проект постановления, призывающего мировое сообщество помешать проведению в российском Крыму выборов президента России, которые состоятся 18 марта нынешнего года. Об этом во вторник, 6 февраля, заявил в парламенте лидер фракции Максим Бурбак.

"Мы не можем дать провести... В случае проведения этих "выборов" они должны быть нелегитимными. Мы это уже раз сделали, когда прошли так называемые "выборы" в Госдуму", - цитирует нардепа "Украинская правда".

В унисон Бурбаку заголосила известная украинская пропагандистка, зампредседателя Рады Ирина Геращенко, представляющая в парламенте "Блок Петра Порошенко". По ее мнению, Киев должен обратить внимание о якобы нелегитимности выборов президента РФ на территории полуострова ПАСЕ, ОБСЕ и даже НАТО.

"Серьезным вызовом для Украины являются выборы президента Российской Федерации, по сути - выборы президента Путина. Россия дерзко хочет провести эти выборы и в оккупированном Крыму, проводя там политику насильственной паспортизации граждан Украины, вручая им российские паспорта и заставляя участвовать в выборах", - сказала она в интервью парламентской газете "Голос Украины".

"Смешным" назвал проект постановления "НФ" доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, особенно сейчас, когда "украинцы ссорятся со всеми по кругу".

"В такой ситуации они оказываются в очень серьезной изоляции. Киев привык, что ему всегда все прощают, даже заведомо неприемлемые действия, отсутствие приличий, этикета. Привык, что ему все списывается, и в дальнейшем на это же и рассчитывает. Расчет, конечно, наивный", - приводит слова эксперта RT.

Он считает, что инициатива украинских депутатов насчет Крыма направлена на внутреннее потребление и является еще одной иллюстрацией происходящего на Украине, когда одни радикалы пожирают других.

В Крыму же в очередной раз упрекнули украинских политиков в неадекватности. Зампредседателя комитета Госсовета республики по межнациональным отношениям Юрий Гемпель подчеркнул, что проведению президентских выборов на полуострове вообще никто помешать не сможет, "это просто невозможно", "это просто фантастика".

Напомним, выборы президента РФ состоятся в четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Крымчане будут выбирать главу российского государства впервые.