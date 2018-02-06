К материковой России примкнет Крым

Сама земная кора сделала выбор в пользу русских

Крымский полуостров медленно, но верно движется на встречу с Россией. Об этом рассказал заместитель директора Крымской астрофизической обсерватории РАН доктор математических наук Александр Вольвач.

Перемещение происходит за счет земных тектонических плит. По словам ученого, ежегодно Крым сближается со страной на 32 мм в год. Полученные данные достоверны, а наблюдение происходит из космоса с помощью 4 российских телескопов, передает агентство "Крыминформ".

При этом специалистами разработана специальная программа, которая позволяет рассчитать движение на годы вперед.

"Мы имеет возможность и технические ресурсы для того, чтобы дать ответ на вопрос по подвижкам - первые миллиметры, первые сантиметры", - сказал Александр Вольвач.

Однажды полуостров все же догонит плиту, на которой находится Россия, и тогда воссоединение с исторической родиной произойдет во всех смыслах.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 г. по итогам референдума.