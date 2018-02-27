Сторонники Саакашвили избили силовиков в Киеве
У стен Верховной рады Украины в результате столкновений со сторонниками экс-президента Грузии пострадали 14 правоохранителей. Ранее сообщалось о 13 пострадавших, уточняется на сайте Киевской национальной полиции. Сейчас 9 правонарушителей доставлены в территориальное управление полиции, их действиям будет дана правовая оценка.
Столкновения между силовиками и митингующими из палаточного городка, поддерживающими Михаила Саакашвили, начались утром 27 февраля
По сообщению РИА "Новости", сторонники опального украинского политика агрессивно потребовали, чтобы к ним вышел спикер Рады Андрей Парубий, а затем сделали попытку прорваться в здание украинского парламента.
По данным источника агентства, драка между силовиками и митингующими началась из-за того, что протестующие из палаточного городка подожгли шины. Когда полиция попыталась потушить огонь, вспыхнула потасовка, в силовиков полетели камни и бутылки с зажигательной смесью.
Спикер МВД Украины Артем Шевченко подтвердил телеканалу "112 Украина", что ЧП началось с провокации лиц, тех, которые якобы проводили мирный протест.
Сейчас обстановка рядом с парламентом спокойная. Вход в Раду охраняют около сотни полицейских и бойцов Национальной гвардии.
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был депортирован с Украины в Польшу 12 февраля. Сам Саакашвили назвал действия украинских властей противозаконными и заявил, что обязательно вернется в Незалежную.
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