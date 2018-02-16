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Украинцы потребовали вернуть Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Maciej Luczniewski
За грузинского варяга заступились политики Незалежной, а тот объявился в Мюнхене

Несколько политических партий Украины потребовали от президента Петра Порошенко обеспечить возвращение бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили в страну и предоставить ему возможность защитить свои интересы в судебном порядке. Об этом лидер "Движения новых сил", насильно выдворенный украинскими силовиками в Польшу, сообщил на странице в Facebook.

Михаил Николозович прикрепил к посту текст заявления на трех языках, под которым свои подписи поставили девять украинских партий.

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Документ поддержали: "Батькивщина", "Демократический альянс", "Гражданская позиция", "Народный контроль", "Европейская партия Украины", "Объединение „Самопомощь“", националистическая партия "Свобода", "Хвиля" ("Волна"), и, собственно, партия экс-президента Грузии "Движение новых сил".

Подписанты считают, что, выдворив Саакашвили из страны, нынешняя киевская власть "совершила политическую расправу, нарушила права человека и нанесла огромный ущерб международной репутации Украины".

Авторы заявления призвали "мировых лидеров и дипломатов дать принципиальную оценку политическим репрессиям, к которым прибегает украинская власть".

"Мы констатируем, что президент Порошенко стал на путь подмены закона произволом. Мы предупреждаем, что любые попытки дальнейших расправ над оппозиционными лидерами и активистами получат нашу консолидированный и твердый ответ", – пугают инициаторы заявления Петра Алексеевича и тех должностных лиц, которые способствовали задержанию и высылке главного борца с украинскими барыгами за пределы Незалежной.

Напомним, 12 февраля лишенный гражданства Украины Саакашвили в грубой форме – лицом в пол, а потом за волосы – был вытащен из ресторана в центре Киева и на самолете отправлен в Польшу по процедуре реадмиссии. Политик из Варшавы пообещал вернуться на Украину и продолжить проведение протестных акций против действующей власти. Также он проанонсировал большое европейское турне и сразу же направился в Нидерланды к семье, где ему тут же выдали документ, удостоверяющий его личность. Чем и похвастался в Сети.

И вот сегодня политика застукали в аэропорту Мюнхена. Как сообщили журналисты телеканала ТСН, Саакашвили шел без охраны и своих соратников, одет был "в помятое пальто, джинсы и кроссовки с белой подошвой".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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