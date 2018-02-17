Президент Украины "блеснул" на Мюнхенской конференции по безопасности

Выступая в пятницу на представительном международном форуме, Порошенко обвинил Россию в попытке "разрушить демократию" и призвал повсеместно запретить российский флаг.

"Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских играх", - сказал президент Украины.

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И продолжил: флаг РФ "не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы".

В качестве доказательства он развернул "символ" – флаг ЕС. Порошенко не впервые использует этот трюк: три года назад с этой же трибуны он махал паспортами "российских оккупантов".

Порошенко винит Москву во всех бедах мира: "Сегодня мы должны признать, что гибридная война, развязанная Россией, постепенно становится полноценной, глобальной гибридной войной. Эта война уже подчинила себе многих акторов, которые, может быть, даже не осознают своей деструктивной роли. Тем не менее, зло, которое стоит за этим, одно и то же, и оно в Кремле. Мы должны признать, что здесь в 2007 году президент России объявил войну", – сказал он, имея в виду знаменитую "мюнхенскую речь" Путина, в которой президент России жестко раскритиковал претензии США на мировую гегемонию.

Весь смысл выступления Порошенко сводится к тому, что мировое сообщество должно бороться с Россией и помогать Украине, которая, по его словам, является "полем битвы для европейского порядка, мечом и щитом для ЕС".

"Не избавляйтесь от шанса построить более справедливый порядок в Европе, защищая независимость Украины, ее суверенитет и суверенитет ваших собственных стран", – призвал Порошенко участников Мюнхенской конференции.