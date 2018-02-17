Украинские радикалы устроили бесчинства в Россотрудничестве

Тридцать молодчиков, возглавляемых депутатом от Радикальной партии, напугали детей и осквернили российский флаг

В субботу здание Россотрудничества в Киеве подверглось очередной атаке.

"Радикалы ворвались в здание, нанесли материальный ущерб, угрожали физической расправой. В это время в здании находились около 50 детей, они очень напуганы", – рассказал ТАСС руководитель представительства Константин Воробьев.

Он уточнил, что возглавлял нападавших депутат Радикальной партии Андрей Лозовой. Бесчинства длились около получаса: звучали обвинения в адрес России и экстремистские призывы, вандалы разрисовали стены оскорбительными лозунгами и надписями, а также сорвали и осквернили российский флаг.

Представительство Россотрудничества обратилось в полицию из-за нанесенного ущерба. По словам Воробьева, полиция сработала оперативно, на место прибыли также представители миссии ОБСЕ.

В нападении участвовали около 30 представителей запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор" и члены националистической организации С14 ("Сич").

Это не первый случай атаки на Россотрудничество в Киеве. В июле прошлого года радикалы из партии "Свобода" во главе с депутатом Киевсовета Игорем Мирошниченко ворвались в здание и заняли помещение на втором этаже, сорвав презентацию книги академика Петра Толочко "Откуда пошла Русская земля". В августе они забросали здание российского предствительства дымовыми шашками.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в настоящее время находящийся на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что действия радикалов на Украине носят во многом черты неонацизма.

"Сама манера поведения – изничтожение всего нерадикального, требование украинизации всех сфер жизни, требование запретить, по сути дела, обучать детей на своем языке в отношении национальных меньшинств, запрет неугодных средств массовой информации, нападения на православные храмы Русской православной церкви и многое другое – это, в общем, отличительные черты радикал-националистов во многом с неонацистским оттенком", – отметил Лавров.