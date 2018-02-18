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Неонацисты в Киеве громят российские представительства

Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
Радикалы забросали камнями и яйцами здания Альфа банка, Сбербанка и Россотрудничества

В воскресенье члены Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в РФ экстремистская организация) провели на Майдане Незалежности в Киеве митинг "против России", после чего занялись привычным делом: принялись крушить здания Сбербанка и Россотрудничества.

Выбив кирпичами окна в офисе Сбербанка на Подоле, радикалы направились к зданию Росструдничества, которое вчера обещали поджечь, передает корреспондент ТАСС.

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Там они повредили дверь и разбили окна, в которые бросали металлические предметы и камни. Усиленный наряд полиции, несущий службу возле здания, не вмешивался в происходящее.

Побив окна Российского центра науки и культуры, радикалы принялись громить расположенный рядом офис Альфа-банка рядом, но им помешал спецназ.

Лидер националистов призвал "всех держаться вместе, чтобы препятствовать задержаниям".

Накануне около трех десятков радикалов, возглавляемых депутатом Верховной рады Андреем Лозовым, ворвались в здание Россотрудничества в Киеве, разрисовали стены оскорбительными лозунгами и надписями, и сорвали и осквернили российский флаг.

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