Порошенко отчитался по дефициту газа

В условиях открытой войны "Газпрома" с "Нафтогазом" жителям Незалежной придется нелегко

Порошенко сегодня сообщил журналистам, что Украина сумела ликвидировать возникший накануне дефицит газа в энергетической системе, нарастив поставки голубого топлива из Европы.

"Сегодня на утро мы имеем увеличение поставок газа из ЕС, из Польши, поставки из Словакии, Венгрии. Всё, весь дефицит по состоянию на 10 часов, на 10:20, полностью покрыт", – заявил он.

Одновременно с увеличением импорта (за сутки он вырос с 4,5 млн до 29,4 млн кубометров) Украине пришлось прибегнуть к экстренному снижению потребления топлива: за минувшие сутки она использовала на 25 млн кубометров газа меньше, чем днем ранее. При этом отбор газа из подземных хранилищ идет почти в максимальном режиме и составляет 112,3 млн кубометров.

В пятницу "Нафтогаз" обратился к украинцам с призывом в течении ближайших дней экономить газ для отопления домов.

Министр энергетики Украины Игорь Насалик обвиняет в возникшем дефиците газа Россию, которая не возобновила импорт с марта, как это планировалось ранее.

Порошенко в свою очередь заявил, что Киев готовит иски к РФ в связи с тем, что вынужден закупать дорогой газ из ЕС вместо российского импорта.

Все это происходит на фоне очередного эпизода российско-украинской газовой войны. В пятницу, 2 марта, "Газпром" объявил, что начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом". Глава российского газового холдинга Алексей Миллер заявил, что это связано с решением Стокгольмского арбитража, который обязал "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов, тем самым "существенно нарушив баланс интересов сторон" по контракту.